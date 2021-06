Lockerungen im Hofer Zoo: Savannenhaus öffnet morgen für Besucher

Die Sonne scheint, die Temperaturen klettern nach oben – für viele die perfekten Voraussetzungen für einen Ausflug in den Hofer Zoo an diesem Wochenende. Äffchen, Ziegen und Meerschweinchen gibt es dort schon länger wieder zu sehen. Morgen (So, 6.6.) macht eine weitere Attraktion wieder auf. Die Vorsitzende der Zoologischen Gesellschaft Hochfranken Andrea Steiner:

Das könnte Sie auch interessieren

Eishockey: Robert Hechtl bleibt ein Selber Wolf

Bei der Eishockey-WM kämpft die deutsche Nationalmannschaft am Abend gegen den amtierenden Weltmeister Finnland um den Einzug ins (…)

Vor dem Schulstart: Erweiterte Testmöglichkeiten in der Region

Damit die Schülerinnen und Schüler in der Region möglichst stressfrei in ihren ersten Schultag am Montag starten, empfiehlt es sich, (…)

Nach den Pfingstferien: Präsenzunterricht im Hofer Land außer in Naila

Noch ein Wochenende sind die Pfingstferien lang und da stellt sich vielen Schülerinnen und Schüler der Region die Frage: Geht es zurück (…)

Jubiläum und Kindertag: Freizeitpark Plohn feiert

Wasserbahn, Kettenkarussell und Achterbahn fahren – seit Donnerstag könnt ihr das alles im Freizeitpark Plohn wieder machen. (…)

350.000 Euro Schaden: Dachstuhl in Pfaffenreuth brennt

Dicker Rauch ist am Abend aus einem Doppelhaus in Pfaffenreuth gequalmt. In einer Hälfte war ein Brand ausgebrochen, die Feuerwehr war (…)

Corona-Update: Tschechien ab morgen kein Risikogebiet mehr

Überall in der Region herrscht Aufbruchsstimmung, denn schon ab der kommenden Woche stehen weitere Corona-Lockerungen in Bayern an. (…)