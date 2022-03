Lockerungen im Freistaat Sachsen: Clubs und Discos ab Freitag wieder geöffnet

Auch wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiterhin auf einem hohen Niveau ist, soll es im Freistaat Sachsen ab Freitag einige Lockerungen geben. Das geht aus der jüngsten Kabinettssitzung hervor. So soll die FFP2-Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Räumen bestehen bleiben. Die Kontakterfassung wird hingegen nur noch in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens zur Pflicht. Bei körpernahen Dienstleistungen gilt künftig die 3G-Regel. Für Reisebüros, Versicherungen und Solarien entfallen die Zugangsbeschränkungen fortan. Sport im Innenbereich ist ab Freitag außerdem wieder möglich, wenn ihr geimpft, genesen oder getestet seid. Gute Nachrichten gibt’s auch für die Clubs und Diskotheken. Unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel dürfen hier wieder Veranstaltungen stattfinden – ganz ohne Maske und Mindestabstände.

