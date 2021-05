Lockerungen: Das ändert sich ab heute im Landkreis Wunsiedel

Für die Schülerinnen und Schüler im Landkreis Wunsiedel heißt es ab heute (DI) wieder: Zurück in die Schule. Weil der Landkreis sieben Tage in Folge unter einem Inzidenzwert unter 100 gewesen ist, ist der Wechsel- bzw. Präsenzunterricht hier wieder möglich. Außerdem dürfen die Bürgerinnen und Bürger auch wieder nach 22 Uhr raus – die nächtliche Ausgangssperre entfällt. Einkaufen im Einzelhandel ist mit Termin auch wieder erlaubt. Einen Negativtest braucht es dazu nicht. Gleiches gilt für körpernahe Dienstleistungen. Für weitere Lockerungen wie zum Beispiel der Öffnung der Außengastronomie legt der Landkreis der Regierung von Oberfranken eine entsprechende Allgemeinverfügung vor – diese muss zunächst genehmigt werden und kann frühestens am Donnerstag in Kraft treten.