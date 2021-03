Lockerungen ab Montag: Das gilt in der Euroherz-Region

Der heutige Tag ermöglicht vielen Menschen wieder mehr Freiheiten. Weil in der Euroherz-Region aber weiter alle Inzidenzwerte über 100 liegen, gibt es keine großen Änderungen. Im bayerischen Teil öffnen heute allerdings wieder Buchläden, Archive und Bibliotheken.

Die Stadtbücherei Helmbrechts hat allerdings angekündigt, das Click & Collect-System beizubehalten, weil dort momentan Renovierungsarbeiten laufen. Mitarbeiter von Pflegeheimen müssen sich nur noch zwei Mal pro Woche testen lassen. In der Stadt Hof ist wegen der hohen Zahlen ab heute wieder überall Home Schooling angesagt. In Sachsen gibt es eine Lockerung bei den Kontaktbeschränkungen: Maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Auch hier gilt aber: Ist die Inzidenz einer Region über 100, greifen wieder strengere Maßnahmen. Der Saale-Orla-Kreis verteilt ab dieser Woche je fünf FFP2- und 15 OP-Masken an Bedürftige.