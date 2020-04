Lockerung der Corona-Beschränkungen: Im Vogtland gilt ab Montag Maskenpflicht

Die Ausgangsbeschränkungen in den vergangenen Wochen haben Wirkung gezeigt. Die Corona-Zahlen sind nicht mehr so stark wie am Anfang der Pandemie angestiegen. Deshalb lockern die Bundesländer ab Montag die strengen Regeln. Gleichzeitig führt Sachsen ab Montag eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen ein.

Außerdem gelten im Vogtland keine Ausgangsbeschränkungen mehr, sondern nur noch Kontaktbeschränkungen. Heißt: Nur alleine, mit Personen aus dem eigenen Haushalt und einer anderen Person, die nicht im Haushalt lebt, darf man unterwegs sein. Auf private Reisen und Besuche soll jeder verzichten. Veranstaltungen sind weiter verboten. Baumärkte, Gartencenter und Geschäfte mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern dürfen am Montag wieder öffnen. Außerdem dürfen die Prüfungsklassen wieder in die Schule.

Neben den Testcentern in Reichenbach, Plauen, Markneukirchen und Rodewisch, arbeitet der Vogtlandkreis an der Eröffnung einer weiteren Portalpraxis, so Landrat Rolf Keil auf Nachfrage.