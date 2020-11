Lockdown light: Ab heute gelten diese Einschränkungen

Der November 2020 steht ganz im Zeichen des zweiten Lockdowns in Deutschland. Ab heute müssen wir unsere Kontakte weiter einschränken – nur noch maximal 10 Personen aus maximal zwei verschiedenen Hausständen dürfen sich miteinander treffen. Außerdem müssen bis Ende des Monats wieder diverse Läden und Einrichtungen geschlossen bleiben. Ein Überblick:

Nahezu alle Freizeit- und Kultureinrichtungen sind ab heute dicht. Sprich: Alle Theater, Museen und Bäder in der Region. In Hof bleibt beispielsweise auch der Eisteich geschlossen. Der Saisonstart ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch der Hofer Zoo bleibt nicht verschont. Die Spielhalle in Bad Steben ist genauso geschlossen wie auch die Kinos in der Region.

Auch für die gesamte Gastronomie in der Region gilt: Keine Bewirtung vor Ort. Erlaubt bleibt aber weiterhin, Essen auszuliefern oder dass ihr euch das Essen abholt.

Offen bleiben dafür die Schulen, Krippen und Kitas und die allermeisten Geschäfte. Fitnessstudios sind hingegen wieder dicht, auch Kosmetikstudios oder Massagepraxen – zum Friseur könnt ihr dagegen auch weiterhin.