Lkw wirft auf A3 tausend Meter Baustellenmauer um

Ein Lkw hat bei einem Unfall auf einer Oberpfälzer Autobahnbaustelle in der Nacht zum Freitag eine kilometerlange Schutzmauer zum Einsturz gebracht. Der Sattelzug prallte am Anfang der Baustelle gegen die mobile Schutzmauer, die dort als Fahrbahnteiler aufgestellt war, wie die Autobahnpolizei Parsdorf am Freitag mitteilte. In einem Dominoeffekt fiel die Mauer dann über eine Länge von etwa 1000 Metern um. Der 59 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb bei dem Unfall auf der A3 zwischen Velburg und Neumarkt-Ost unverletzt.

Mittelbarer Auslöser war den Angaben zufolge möglicherweise ein Fuchs, dem der Fahrer des Sattelzugs hatte ausweichen wollen. Der Lkw wurde beschädigt, ebenso vier Autos, die über Trümmerteile fuhren. Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Nürnberg, die Mauer sollte möglichst schnell neu aufgestellt werden.