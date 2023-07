Lkw verliert Metallabfälle: Zahlreiche Autos beschädigt

Ein Lastwagen hat in Nürnberg am Montag zahlreiche kleine Metallteile auf der Straße verloren – viele Autos sind dadurch beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich bis zum späten Nachmittag 27 Menschen mit Schäden an ihrem Fahrzeug gemeldet. Hinweise auf Verletzte gab es demnach nicht. Ein 48 Jahre alter Mann hatte den Erkenntnissen der Polizei zufolge Metallabfälle mit dem Lkw transportiert. Die Tonne mit den Abfällen kippte um und deshalb landeten bis zu acht Millimeter große Nietenreste auf der Fahrbahn.