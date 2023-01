LKW-Unfall bei Münchberg: Aktuell Verkehrsbehinderungen auf der A9

Wenn ihr im Feierabendverkehr auf der A9 bei Münchberg unterwegs seid, müsst ihr euch auf eine längere Fahrzeit einstellen. Zwischen Münchberg-Süd und Münchberg-Nord ist da ein LKW aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke gekracht. Das teilt die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Nachfrage von Radio Euroherz mit. Auf der Fahrbahn in Richtung Norden liegen demnach Teile des LKW herum. Die Feuerwehr ist aber gerade dabei, die Strecke zu räumen, heißt es. In Richtung Süden wird die A9 aber wohl noch länger gesperrt sein. Da sind laut ILS Betriebsstoffe ausgelaufen.