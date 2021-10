Schwabach (dpa/lby) – Wegen eines Auffahrunfalls mit drei Lastwagen ist die A6 Höhe Schwabach in Richtung Amberg vollgesperrt worden. Die Kollision hatte sich in der Nacht zu Donnerstag an einem Stauende ereignet, wie die Polizei mitteilte. Einer der Lastwagen kippte dabei um, ein Fahrer wurde leicht verletzt. Wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann, war zunächst unklar.

