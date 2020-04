LKW-Unfälle auf A93 bei Mitterteich

Zwei schwere LKW-Unfälle innerhalb von wenigen Stunden haben sich auf der A93 bei Mitterteich ereignet. Nachdem es dort bereits gestern Nachmittag in Richtung Hof zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Silozug kam, ereignete sich in der Nacht in entgegengesetzten Fahrtrichtung ein weiterer Unfall mit Beteiligung zweier Sattelzüge. Gegen 1 Uhr 15 Uhr fuhr ein Lastwagen aus noch unklarer Ursache zwischen den Anschlussstellen Mitterteich-Süd und Wiesau derart heftig auf einen weiteren Sattelzug auf, dass dieser umkippte und auf der Fahrerseite liegen blieb. Der Leitende Notarzt Matthias Kalkum:

Die Schadensumme steht noch nicht fest – die Polizei geht aber von einem sechsstelligen Eurobereich aus. Wegen Aufräumarbeiten ist die A93 zwischen Wiesau und Mitterteich-Süd in beiden Richtungen noch immer gesperrt.

