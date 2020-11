Lkw überfährt Fußgängerin: Zeugen zu Unfall gesucht

Nürnberg (dpa/lby) – Nach einem tödlichen Lkw-Unfall in Nürnberg sucht die Polizei Zeugen. Diese sollen dabei helfen, die Unfallursache zu klären, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag mitteilte. Ein Sattelzug hatte am Montag eine Fußgängerin überfahren und dabei tödlich verletzt. Die 70-Jährige starb im Krankenhaus. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau eine Straße überqueren wollte, als der Lastwagen sie erfasste. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Dafür stellten die Beamten auch den Lkw sicher.