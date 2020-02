Lkw rammt Pannenlaster und fährt weiter: Metallständer verteilen sich auf A72

Bevor morgen meteorologisch der Frühling beginnt, hat es in der Region vergangene Nacht noch mal geschneit. Gerade in solchen Zeiten sollte sich jeder drum kümmern, wenn er etwas auf der Straße verliert. Ein Lkw-Fahrer hat das auf der A72 am Abend aber erstmal nicht gemacht. Kurz nach Hof-Nord kam er offenbar nach rechts ab und stieß mit einem Pannenlaster auf der Standspur zusammen. Dadurch verlor mehrere Metallständer, die die linke Spur auf der Autobahn blockierten. Der Mann fuhr aber einfach weiter. Polizisten, die zufällig vorbeikamen, ist das Problem aufgefallen. Rainer Lang von der Hofer Verkehrspolizei

Erst nach einer Dreiviertelstunde kam der Unfallverursacher zurück. Er muss sich jetzt unter anderem wegen Unfallflucht verantworten. Den Schaden schätzt die Polizei auf 50.000 Euro.