LKW quer auf der A9: Behinderungen könnten den ganzen Tag dauern

Auf der A9 zwischen Hof und Münchberg geht seit dem Wintereinbruch am Morgen so gut wie nichts mehr. Ein LKW aus Rumänien kam ins Rutschen und ist in die Mittelleitplanke geprallt. Danach blieb er quer auf der Betonabtrennung liegen. Die beiden Insassen des 40-Tonners konnten sich selbst befreien, kamen aber verletzt ins Krankenhaus. Die Anfahrt für die Einsatzkräfte war durchaus schwierig, berichtet Jörg Vogel von der Feuerwehr Lipperts:

Laut Polizei dürften die Behinderungen auf der A9 noch den ganzen Tag andauern. Auch weiter nördlich bei Berg kam es zu einem LKW-Unfall, als Brennpunkte bezeichnet die Hofer Verkehrspolizei zudem die A72 am Vogtlanddreieck und die A93.