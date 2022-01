Lkw prallt auf Autobahn 8 gegen Tunnel: Fahrer stirbt

Gruibingen (dpa/lsw) – Ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer ist mit einem Sattelzug gegen ein Tunnelportal auf der Autobahn 8 im Kreis Göppingen geprallt und tödlich verletzt worden. Der Aufprall sei so stark gewesen, dass der Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt worden sei, teilte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Nach dem Unfall am Mittwoch auf der Fahrbahn in Richtung München musste die Autobahn 8 bei Gruibingen komplett gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei prüfte den Angaben nach zunächst, ob angesichts der schweren Schäden eine Öffnung des Tunnels möglich ist. Der entstandene Schaden geht laut Polizei in die Hunderttausende.

© dpa-infocom, dpa:220126-99-862839/3