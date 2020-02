Lkw krachen zusammen: Pakete verteilen sich über A9

Massenkarambolage in Mittelfranken: Hofer stirbt auf A6

Staumeldungen sind bei uns an der Tagesordnung … jetzt hat der ADAC ermittelt, wo es in Sachsen zu den meisten unfreiwilligen (…)

Nummer zwei in Sachsen: A72 ist Stau-Hotspot

Da hätte deutlich mehr passieren können: Auf der A9 in Richtung Nürnberg hat am Nachmittag ein Autofahrer zwischen Münchberg-Nord und (…)

Marktredwitz: Kommunalwahl im Internet üben

Am 15. März wählen wir in der Region unsere Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte sowie den Landrat für den Landkreis, in dem wir (…)