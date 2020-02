Lkw geklaut und Frau angegriffen: Mann sitzt in Haft

Gleich mehrere Straftaten hat ein 27 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Hof auf dem Kerbholz. Wie die Staatsanwaltschaft Hof mitteilt, soll er am Mittwoch in Rehau in der Goethestraße einen Laster geklaut haben. In Stammbach verlor er die Kontrolle über den LKW und blieb in der Kreuzberger Straße in einer Wiese stehen. In der Bahnhofstraße soll er dann ein Auto angehalten haben. Er versuchte, die Fahrerin rauszuzerren und schlug ihr mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Sie verletzte sich unter anderem an der Nase. Die Polizei konnte den 27-Jährigen schließlich festnehmen. Er hatte Alkohol getrunken und keinen Führerschein. Die Kripo Hof ermittelt jetzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.