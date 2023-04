Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall: Gesundheitlicher Notfall

Wegen eines gesundheitlichen Notfalls hat ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 92 in Niederbayern die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist später im Krankenhaus gestorben. Der Lkw kam nach Polizeiangaben am Mittwochmorgen bei Essenbach (Landkreis Landshut) von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mittelleitplanke. Er streifte mehrere hundert Meter an der Planke entlang, bis er schließlich dort zum Stehen kam.

Der 53 Jahre alte Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er kurze Zeit später starb. Die Autobahn war für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden im Bereich des Unfalls gesperrt.