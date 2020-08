Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall: Polizei sucht nach Autofahrer

Kirchdorf/Inn (dpa/lby) – Bei einem Verkehrsunfall in Kirchdorf am Inn ist der Fahrer eines Lastwagens ums Leben gekommen. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilte, kam der Lastwagen am Montagnachmittag aus ungeklärter Ursache von der viel befahrenen Bundesstraße 12 ab und fuhr eine Böschung hinunter, bis er auf einem Feld zum Stehen kam. Der Fahrer wurde tot geborgen. Möglicherweise war ein zweites Fahrzeug an dem Unfall beteiligt; das ist nach Angaben eines Polizeisprechers bislang nicht geklärt. Die Polizei sucht jedenfalls den Fahrer eines silbernen Wagens.