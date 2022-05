Lkw-Fahrer stirbt auf Rastplatz bei Feuer in Führerhaus

Einen Schaden von etwa 100.000 Euro hat ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberkotzau (Landkreis Hof) verursacht. Eine Wohnung im (…)

Ein brennender Gabelstapler hat in einer Maschinenhalle in Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim) nach ersten Schätzungen (…)

Gleich drei Mal innerhalb einer Stunde ist die Feuerwehr Regensburg ausgerückt. In zwei Privatwohnungen und einem Zimmer in einem (…)

Ein Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Coburg hat am Dienstag einen Großeinsatz ausgelöst und hohen Sachschaden (…)

Feuer in Coburger Mehrfamilienhaus: Hoher Sachschaden

Weitere gefährliche Briefe an Commerzbank-Töchter geschickt

In einer Bank in Nürnberg kommt eine Stichflamme aus einem Brief. Die Ermittler gehen von Erpressung aus. Jetzt sind zwei weitere (…)