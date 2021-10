LKW-Fahrer-Mangel in Oberfranken: IHK sucht dringend Nachwuchs

Nicht nur Rohstoffe sind knapp – auch Manpower fehlt aktuell in Oberfranken.

Fast 900 LKW-Fahrer fehlen in Oberfranken. Das sagt die Agentur für Arbeit. Es gibt relativ wenig Hoffnung denn: in Oberfranken sind viel weniger LKW-Fahrer gemeldet, als es offene Stellen gibt und selbst davon sind viele älter als 50 oder 60 oder gesundheitlich eingeschränkt. Speditionen und Logistikunternehmen suchen genauso, wie Großhändler und Bauunternehmer. Die Industrie- und Handelskammer versucht potenzielle Azubis mit einem Doppelmodell zu überzeugen: Die Ausbildung startet mit zwei Jahren zum Fachlagerist und kann dann in zwei Jahre zum Berufskraftfahrer gehen. Zum Quereinsteigen fördert die Arbeitsagentur den LKW-Führerschein regelmäßig für Arbeitslose teilweise bis zu 100 Prozent.