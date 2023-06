Lkw-Fahrer betritt die Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Ein Mann ist auf der Autobahn 92 zwischen den Anschlussstellen Moosburg-Süd und Erding von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 61-Jährige war am Mittag mit seinem Lkw in Richtung München unterwegs, als er aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen anhielt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aus zunächst unklaren Gründen betrat der Lkw-Fahrer demnach die Fahrbahn und wurde dabei vom Auto einer 19-Jährigen erfasst.

Trotz Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungskräfte konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Die 19-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Aufgrund der Spurensicherungs- und Ermittlungsarbeiten sei die Fahrbahn für rund drei Stunden gesperrt worden.