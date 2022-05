Lkw fährt in Leitplanke: Autobahn 70 teilweise gesperrt

Nachdem ein Lastwagenfahrer auf der Autobahn 70 bei Wonsees (Landkreis Kulmbach) mit seinem Lkw durch die Mittelleitplanke gekracht ist, wurde die Autobahn teilweise gesperrt. Der Fahrer des Bierlasters sei am Dienstagmorgen aus ungeklärter Ursache von seiner Fahrbahn in Richtung Bayreuth abgekommen, teilte die Polizei mit. Da das Fahrzeug nach dem Unfall über beide Fahrbahnen ragte, war die Autobahn in beide Richtungen teilweise gesperrt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.