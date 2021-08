LKW fährt in Baustelle: A9 bei Himmelkron mehrere Stunden gesperrt

Kilometerlang ist der Stau auf der A9 gewesen. Besonders lange hat es in Richtung Berlin gedauert. Der Grund: Gestern (23.08.) Vormittag gegen 9 Uhr gab es einen Unfall in Richtung Berlin mit einem LKW im Baustellen-Bereich bei der Anschlussstelle Himmelkron. Das teilt die Verkehrspolizei Bayreuth mit. Der 53-jährige LKW-Fahrer fuhr zu schnell in den Baustellen-Bereich und fuhr deswegen auf die Mittelschutzplanke auf. Dadurch wurde der LKW in die Luft katapultiert, drehte sich um 90 Grad und stand dann quer über alle drei Fahrbahnen. Der Unterboden samt Tank ist dabei aufgerissen und der Diesel lief auf die Gegenfahrbahn und weiter in den weißen Main. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen den Unfallverursacher wurden Ermittlungen wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit und der Gewässerverunreinigung eingeleitet.