Lkw fährt auf Wohnmobil: Fahrerin schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 9 in Münchberg (Landkreis Hof) ist eine 60-jährige Wohnmobil-Fahrerin schwer verletzt worden. Weil ein 39-jähriger Lkw-Fahrer in einer Baustelle vor ihr abbremste, bremste auch die Frau stark ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 23 Jahre alter Lkw-Fahrer bemerkte das demnach nicht und fuhr mit voller Geschwindigkeit auf das Wohnmobil auf. Dieses wurde an den Auflieger des Lkw gepresst und die 60-Jährige eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten die Frau, sie wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die beiden Männer blieben unverletzt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf rund 70 000 Euro.