LKW drohte in die Saale zu stürzen: Schwerer Unfall bei Bad Lobenstein

Am Mittwochmittag hat es auf der B90 bei Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Demnach ist ein Auto mit einem Holz-Lastwagen kollidiert. Der Fahrer des PKW ist noch an der Unfallstelle verstorben. Der LKW ist bei dem Unfall von der Straße abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Er drohte etwa zehn Meter tief in die Saale zu stürzen. Einsatzkräfte mussten das Fahrzeug vor Ort mit Stahlseilen absichern.

Besonders ärgerlich: Obwohl mehrere Fahrzeuge an der Unfallstelle vorbeikamen, hat es vor Ort offenbar keine Ersthelfer gegeben. Es habe sich keiner um die am Boden liegende Person gekümmert, schildert der Einsatzleiter und Feuerwehrmann Denny Franz. Das mache ihn sehr betroffen.