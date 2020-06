Aus noch ungeklärter Ursache ist auf der A 93 bei Regnitzlosau am Morgen ein LKW in Brand geraten. Dem Fahrer gelang es noch, den Anhänger vom Sattelzug abzukoppeln und so ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, jedoch stand der Anhänger beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rehau, Thomas Schaller:

© News 5 / Fricke

© News 5 / Fricke

© News 5 / Fricke