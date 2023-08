Lkw-Anhänger kippt um: A9 vier Stunden gesperrt

Wegen eines gekippten Lastwagenanhängers war die Autobahn 9 in Richtung München am Montag für vier Stunden komplett gesperrt. Nach Angaben der Polizei zog sich der Rückstau auf Höhe Kinding (Landkreis Eichstätt) über zehn Kilometer. Ein Lastwagenzug war auf der linken Fahrbahn an die Leitplanke gestoßen, woraufhin der Anhänger auf die Seite kippte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Der Anhänger musste mit einem Kran zunächst wieder aufgestellt werden. Außerdem musste die Fahrbahn gereinigt werden, da bei dem Unfall 200 Liter Diesel ausgelaufen waren. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von mehr als 30.000 Euro.