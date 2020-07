Seit dem Wochenende sind die Corona-Zahlen im Hofer Land wieder angestiegen. Im Mittelpunkt steht ein Familienvater aus Rehau. Seine beiden Kinder gehen zur Gutenberg-Schule in Rehau und sind ebenfalls positiv getestet. Deshalb läuft jetzt die Testung in der Schule an. Aus Rehau berichtet Euroherz-Reporter Tobias Schmalfuß: