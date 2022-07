Live-Musik und Festumzüge: Wiesenfeste in der Euroherz Region

Nicht nur die Stadt Selb feiert an diesem Wochenende ihr traditionelles Wiesenfest. Auch in anderen Teilen der Euroherz-Region kann es nach zwei Jahren Pandemiepause heuer endlich wieder losgehen – zum Beispiel in der Stadt Naila.

Heute Nachmittag erwartet euch eine Happy Hour im Vergnügungspark (16 – 17 Uhr). Am Abend (20 Uhr) spielen die TROGLAUER. Ein Höhepunkt des Nailaer Wiesenfestes ist der Festumzug der Vereine morgen um 13:30 Uhr und das Dämmerschoppen ab 17 Uhr. Am Montag findet der Festzug der Kindergarten- und Schulkinder statt (13:30 Uhr). Zum Abschluss des Wiesenfestes wird es ein Brilliantfeuerwerk geben. Auch Münchberg feiert sein Wiesenfest am Wochenende. Die Festzüge finden heute 13 Uhr und morgen Nachmittag um 13:30 Uhr statt.