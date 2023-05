Nach der Arbeit noch Zeit mit Freunden verbringen und Live-Musik genießen. In Hof geht das im Frühling und Sommer immer donnerstags bei den InnenHofKonzerten. In diesem Jahr beteiligt sich auch wieder die Hochschule Hof daran. Ab 19 Uhr spielt heute die Tribute-Band „Vol.Beatclub“ am Kreisverkehr vor der Hochschule. Euch erwartet eine Mischung aus Classic-Rock, Rockabilly und Country-Music. Der Eintritt ist wie immer bei den InnenHofKonzerten frei.