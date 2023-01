Live Adventure Game: Bad Steben bekommt Escape Room

Ausblick 2023: Bad Steben treibt Dorferneuerung in Carlsgrün voran

Die Nachfrage nach Wohnraum im ländlichen Raum ist groß. Deshalb schießen in vielen Orten die Neubaugebiete aus dem Boden. Auch der (…)

In diesen Wochen verabschieden die Städte und Gemeinden in der Euroherz-Region nach und nach ihre Haushaltspläne für 2023. Wegen der (…)

Marktgemeinderat in Bad Steben: Haushalt für 2023 ist verabschiedet

Umstrittener Makler-Vertrag für Neubaugebiet: Marktgemeinderat in Bad Steben stimmt zu

In Bad Steben entsteht derzeit ein neues Baugebiet mit 19 Bauplätzen. Bürgermeister Bert Horn will dieses durch ein Maklerbüro in (…)