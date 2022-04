Am Nachmittag des Karfreitags haben die katholischen Christen in Bayern traditionell die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu gefeiert. Dieser Tag stelle die Frage: «Können wir überhaupt noch weinen, trauern und klagen? Wir sind doch so gern cool, überlegen und distanziert», sagte der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick in seiner Predigt im Dom. «Können wir über unsere kriegerische Welt, die gequälten Menschen und die misshandelte Schöpfung trauern?»

Jesus lade die Menschen ein, Mitleid und Barmherzigkeit zu zeigen und für alle Leidenden zu beten. «Trauern, Mitleiden und Beten sind Voraussetzungen für Veränderungen und mehr Menschlichkeit.»