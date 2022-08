Lita Baehre gewinnt EM-Silber: Duplantis verteidigt Titel

Der Leverkusener Bo Kanda Litha Baehre hat Silber im Stabhochsprung bei der Leichtathletik-EM in München und damit seine erste Medaille bei einem großen Titelkampf gewonnen. Im Finale am Samstag übersprang der 23-jährige WM-Vierte von 2019 5,85 Meter und musste sich nur dem schwedische Überflieger Armand Duplantis geschlagen geben, der mit 6,06 Meter den Titel verteidigte und so hoch wie zuvor kein anderer bei einer Europameisterschaft sprang.

Zuletzt hatte bei der EM 2012 Björn Otto eine Silbermedaille im Stabhochsprung für Deutschland gewinnen. Litha Baehre übersprang 5,75 und 5,85 Meter jeweils im zweiten Sprung, kam aber nicht mehr über 5,90 Meter. Bei diesem Titelkampf wurde er erstmals von seinem neuen Coach Chauncey Johnson betreut. Nach der WM in Eugene vor vier Wochen, wo Lita Baehre Siebter geworden war, hatte er sich von seiner langjährigen Trainerin Christina Adams getrennt.

Recht früh verabschiedeten sich der Leverkusener Torben Blech und der WM-Fünfte Oleg Zernikel aus Landau aus den Medaillenkampf. Beide kamen nur über 5,50 Meter und auf Platz acht und neun.

Armand «Mondo» Duplantis beließ es bei 6,06 Metern, obwohl er alle Höhe im ersten Versuch von 5,65 Meter geschafft hatte und sogar die 5,75 Meter ausgelassen hatte. Bei der WM hatte der Olympiasieger vor vier Wochen den Titel gewonnen und mit 6,21 Meter seinen Weltrekord verbessert.