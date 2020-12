Lisa Kreuzer: Gebürtige Hoferin wird 75

Ob Krimi, Soko oder Rosamunde Pilcher – die Schauspielerin Lisa Kreuzer kann in viele Rollen schlüpfen. Heute in die eines Geburtstagskindes. Denn heute wird sie 75 Jahre alt. Kreuzer ist in Hof geboren und hat unter vielen anderem auch in dem Film Das unsichtbare Mädchen mitgespielt, der an den Fall Peggy hier aus der Region angelehnt ist. Ihren Geburtstag heute wollte sie eigentlich in kleiner Runde feiern, wegen Corona „geht es halt nicht“ sagt Kreuzer gegenüber der Deutschen Presseagentur. Kreuzer hat schon mit bekannten Regisseuren wir etwa Wim Wenders gearbeitet.