Linke Oberfranken-Ost: Mit neuer Wagenknecht-Partei geht Hängepartie zu Ende

Sie war jahrelang Mitglied der LINKEN. Jetzt will Sahra Wagenknecht ihre eigene Partei gründen. Anfang der Woche hat sie das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ offiziell vorgestellt. Nun meldet sich die LINKE Oberfranken-Ost zu Wort. Für sie gehe damit eine Hängepartie zu Ende, sagt der Kreisvorsitzende Janson Damasceno da Costa e Silva. Es sei zwar schade, dass sich einige Mitglieder in einer neuen Partei organisieren möchten. Jetzt könne sich die LINKE aber zumindest neu aufstellen. Gerade jetzt sei auf Bundesebene eine soziale Opposition wichtig, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Der Kreisvorsitzende fordert alle austretenden Abgeordneten dazu auf, ihre Mandate abzugeben. Sie wurden schließlich durch das Vertrauen der Wähler in die linke Politik errungen.