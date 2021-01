Linke gedenkt im kleinen Kreis: Keine Versammlung in Falkenstein

102 Jahre ist es jetzt her, dass Freikorps-Soldaten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erschossen. Die Linke im Vogtland nimmt den gestrigen Todestag zum Anlass, um den beiden Kommunistenführern zu gedenken. In diesem Jahr allerdings nur in kleinem Kreis. Wegen der Corona gibt es diesmal keine Versammlung, teilt die Partei mit. Die Kreisvorsitzende Janina Pfau und der Vorsitzende des Ortverbandes Göltzschtal, Patrick Müller, wollen heute auf dem Carolaplatz in Falkenstein einen Kranz niederlegen.