Linienverkehr in Selb: Zwei Haltestellen dauerhaft verlegt

Wenn ihr sonst in Selb an den Haltestellen „Stopfersfurth Uferweg“ oder „Sandgrubenweg“ eingestiegen seid, müsst ihr euch ab heute auf eine Änderung einstellen. Die Stadt hat diese nämlich dauerhaft in den Roßbachweg verlegt. Auf diese Weise will die Stadt das dort entstehende Neubaugebiet besser an den ÖPNV anbinden. Das Verkehrsunternehmen VGF hat zudem einen leichteren Fahrtweg. Die Abfahrtszeiten sind dieselben wie an der Haltestelle „Stopfersfurth Uferweg“. Die beiden vorherigen Haltestellen sind aber auch weiterhin Stopps für das Fichtel-BAXI. Ihr könnt dorthin also weiterhin Fahrten buchen.