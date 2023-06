Ein 15-jähriges Mädchen ist in München von einem Linienbus mitgeschleift und schwer verletzt worden. Die Jugendliche habe auf dem Gehweg gestanden, als der Bus sie erfasst habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie wurde nach dem Unfall am Freitag in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.