Linienbus fängt in Würzburger Busdepot Feuer

Ein Linienbus ist am späten Donnerstagabend in einem Würzburger Busdepot in Flammen aufgegangen. Einsatzkräfte hätten verhindern können, dass das Feuer auf eine nahe liegende Werkstatt und Tankstelle übertritt, teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag mit. Ein Mitarbeiter des Depots habe zudem einen weiteren Bus umgeparkt und diesen ebenfalls vor dem Feuer gerettet. Die Einsatzkräfte brachten dadurch den Brand schnell unter Kontrolle. Der Bus brannte vollständig aus. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.