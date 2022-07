In der Euroherz-Region wartet heute schon die nächste Straßensperrung auf euch. Wegen vorbereitender Arbeiten zum Deckenbau ist die Lilienthalstraße in Helmbrechts zwischen dem Fliegerweg und der Einmündung zum Firmengelände der Kunststoff Helmbrechts AG gesperrt. Die Sperrung dauert bis Freitag. Dafür ist das Halteverbot in der Max-Planck-Straße aufgehoben. Die Stadt empfiehlt insbesondere den Mitarbeitern der Firma Rudi Göbel dort zu parken.