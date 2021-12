Lightbrary: Strahlende Ausstellung in der Stadtbücherei Hof

In bunte Welten abtauchen, lernen oder einfach entspannen – das ist in der Stadtbücherei bereits seit 100 Jahren möglich. Wegen der anhaltenden Pandemie ist die Eröffnungsfeier zum Jubiläumsjahr bereits unmöglich gewesen. Und auch die Abschlussfeier kann nicht stattfinden. Alternativ wird seit Beginn der Woche, die Ausstellung „Lightbrary“ im Foyer der Stadtbücherei präsentiert. Die Fränkischen Lichtmaler Andreas Nawroth, Dietmar Harms, Jan-Dirk Müller-Esdohr und Steffen Ackermann lassen das fast 60 Jahre alte Gebäude am Rande des Wittelsbacher Parks in strahlendem Glanz erscheinen. Die Bilder könnt ihr euch während der regulären Öffnungszeiten der Bibliothek anschauen. Es gilt die 2G-Regel.