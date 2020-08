Liga Re-Start verschoben: Hygienekonzept mit Fans wird geprüft

Unsere regionalen Fußballvereine müssen wohl noch etwas länger auf die Fortsetzung der Saison warten.

In einem Brief hat sich BFV-Vorstand Rainer Koch an das Innenministerium gewandt, es geht um ein Hygienekonzept für die anstehende Wiederaufnahme des Ligaspielbetriebs und auch die Forderung, für diese Spiele wieder Fans zuzulassen.

Kulturelle Veranstaltungen dürften bereits von bis zu 400 Personen besucht werden, so Koch, deshalb könne man nicht nachvollziehen warum auf einem Fußballplatz nicht genügend Raum für ein paar Fans sein sollte.

Von Seiten des BFV geht man nicht vor dem 1. September mit einer Antwort auf das Hygienekonzept aus, deshalb hat man beschlossen den Re-Start des Spielbetriebs auf den 19. September zu legen. So sollen die Vereine genügend Zeit zur Umsetzung haben. Vereinzelt seien aber auch früher Spiele möglich, sollten die Hygieneauflagen eingehalten werden können und beide Vereine das Spiel antreten möchten.