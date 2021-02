Lieferservice für die ländliche Region: Hofer LandLieferBus in Planung

Ein Lieferservice für die ländliche Region. Das ist die Idee des Hofer LandLieferBusses in Rehau und Regnitzlosau. Diese Erweiterung des schon bestehenden Hofer Landbusses soll eine gute Einkaufsmöglichkeit für weniger mobile Menschen sein und zudem den regionalen Einzelhandel stärken. Der Bus kommt auf Bestellung an die etwa 170 Haltestellen und soll künftig auch noch Waren liefern. Eine Machbarkeitsstudie, unter anderem gefördert vom Bund, soll nun feststellen, wie und wann das Projekt anlaufen kann. Das stellen die Entwickler nun unter anderem den regionalen Einzelhändlern vor, so Jürgen Schnabel, Bürgermeister von Regnitzlosau, im Euroherz-Interview. Zudem könne er sich vorstellen, zu diesem Konzept auch die Bürger zu befragen.