Lieferengpässe für Winterreifen: Rechtzeitig um Termin kümmern

Die Temperaturen sind in der Region nachts schon teilweise im Minus-Bereich. Da wird es schnell teuer, wenn noch die Sommerreifen drauf sind. Dieses Jahr gibt es aber teilweise Lieferengpässe für Winterreifen. Also besser schon frühzeitig um einen Termin kümmern, sagt Peter Deubzer von Reifen Deubzer in Speichersdorf:

In Deutschland gilt die sogenannte Situative-Reifen-Verordnung. Das bedeutet, dass ihr die Reifen wechseln müsst, sobald winterliche Straßenverhältnisse zu erwarten sind. Sonst heißt es: zahlen.