Lichtenberg: Konzertsaal im Haus Marteau braucht mehr Zeit

Ein Autoradio klingt anders als ein Handy klingt anders als das Soundsystem im Kino. Guter Klang ist kein Zufallsprodukt, sondern Planung. Ein Konzertsaal also zum Beispiel ist für Architekten auch in dieser Hinsicht eine große Herausforderung – die richtige Akustik muss immer im Hinterkopf sein. Im Haus Marteau in Lichtenberg entsteht aktuell ein solcher. Der Konzertsaal soll gut aussehen und gut klingen – das gestaltet sich schwieriger als gedacht. Deshalb dauern die Arbeiten noch länger als geplant. Die Eröffnung soll aber im Herbst dieses Jahres stattfinden. Die Kosten sind noch nicht abschließend berechnet, aber auch sie weichen wohl vom Plan ab. Wegen des Booms in der Baubranche sind sie ja überall gestiegen – die Schätzungen für das Haus Marteau belaufen sich aktuell auf bis zu 5 Millionen Euro. Die Übungsräume sollen derweil schon im April fertig werden.