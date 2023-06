Lichtblitz in der Nacht: Meteorit gesichtet

Falls ihr am späten Abend einen hellen Lichtblitz am Himmel gesehen habt, war das weder ein Gewitter noch habt ihr euch das eingebildet: Die Meldung haben mehrere Menschen in Franken und im benachbarten Tschechien gemacht. Es handelt sich nach ersten Einschätzungen um einen Meteoriten, der über Deutschland verglüht ist, heißt es beim Nachrichtenportal NEWS5. Zu sehen gabs ein grelles Licht und einen Lichtschweif. Festgehalten hat das unter anderem eine Webcam im tschechischen Pilsen. Augenzeugen sollen das Phänomen als atemberaubend und surreal beschrieben haben.