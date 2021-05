Lewandowski zum sechsten Mal als Torschützenkönig geehrt

München (dpa) – Robert Lewandowski ist zum sechsten Mal als Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga ausgezeichnet worden. Der Torjäger des FC Bayern erhielt am Samstag nach dem 5:2-Sieg der Münchner gegen den FC Augsburg die Torjägerkanone und einen Blumenstrauß. Gegen den FCA hatte er mit seinem Treffer in der 90. Minute einen Rekord aufgestellt. 41 Tore in einer Saison glückten noch keinem Bundesliga-Spieler. Die alte Bestmarke von Gerd Müller (40 Tore) hatte der Pole vor einer Woche ausgeglichen.

