Lewandowski «stolz» auf Einstellung der Fischer-Marke

Bremen (dpa) – Robert Lewandowski ließ mit einer Reaktion auf die Einstellung der zweitmeisten Tore in der Geschichte der Fußball-Bundesliga nicht lange auf sich warten. «Ich bin stolz, dass ich die Zahl von 268 Toren in der Bundesliga wie der legendäre Klaus Fischer erreicht habe», twitterte der Weltfußballer vom FC Bayern nach dem 3:1-Auswärtssieg am Samstag gegen den SV Werder Bremen.

Lewandowski hatte das dritte Tor der Münchner erzielt. «Ich will mit meinen Toren immer helfen, dass wir mit dem FC Bayern neue Titel gewinnen», schrieb der Pole weiter.

Fischer erzielte seine 268 Treffer für vier Vereine: TSV 1860 München, FC Schalke 04, 1. FC Köln und VfL Bochum. Lewandowski trifft und traf für zwei Clubs, für die Bayern und Borussia Dortmund. Nummer 1 der Ewigen Torschützenliste ist Gerd Müller mit 365 Toren.

