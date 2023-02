Lewandowski nach Barça-Aus trotzig: «Können Titel gewinnen»

Der frühere Bayern-Torjäger Robert Lewandowski glaubt trotz des Ausscheidens in der Zwischenrunde der Europa League weiter an eine erfolgreiche Saison mit dem FC Barcelona. «Wir sind enttäuscht, aber wir können in dieser Saison noch Titel gewinnen», schrieb der 34-Jährige auf Instagram.

Barcelona war durch ein 1:2 gegen Manchester United aus dem Europapokal ausgeschieden, führt aber die Tabelle der spanischen Fußball-Meisterschaft mit acht Zählern vor Real Madrid an. «Wir haben bis zur letzten Minute gekämpft, aber leider war das nicht genug heute Nacht», schrieb Lewandowski, der Barça gegen United mit einem verwandelten Foulelfmeter zunächst sogar in Führung gebracht hatte. Auch Trainer Xavi Hernández sprach seiner Mannschaft nach der Enttäuschung Mut zu. «Wir müssen selbstkritisch sein und es nächstes Jahr wieder versuchen und stärker werden», sagte der 43-Jährige.

Die spanischen Medien dagegen gingen mit der Mannschaft hart ins Gericht. «Europa ist eine Nummer zu groß für Barcelona. Auch nach 153 Millionen Euro für neue Spieler ist das Team um Trainer Xavi Hernández nicht in der Lage, im internationalen Wettbewerb an Bedeutung zu gewinnen», kommentierte die Zeitung «Marca» am Freitag. «Von Katastrophe zu Katastrophe», schrieb «Sport». Zuvor hatten die Katalanen bereits in der Gruppenphase der Champions League hinter den Bayern und Inter Mailand den Einzug ins Achtelfinale verpasst.

Die katalanische Zeitung «Mundo Deportivo» lobte trotzdem den Kampfgeist des Teams um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen: «Ein neuer Rückschlag auf europäischer Bühne, aber dieses Mal erhobenen Hauptes», schrieb das Blatt. Barça sei «ehrenhaft» gescheitert. Die Niederlage tut dem Traditionsverein allerdings auch finanziell weh. 14,4 Millionen an Einnahmen seien dem Club durch das Aus entgangen, rechnete die Zeitung «AS» vor.